على خلفية هروب احمد شايع.. تأجيل محاكمة قائد شرطة البصرة السابق .. وثيقة

2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى، التراجع عن أمر القبض الصادر بحق قائد شرطة البصرة السابق اللواء قاسم راشد، مشيرة الى انها أبقت على قرار احضاره على خلفية قضية تهريب أحمد شايع.

وأشارت وثيقة صادرة من رئيس المحكمة تلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، الى انه "تقرر الرجوع عن أمر القبض الصادر بحق قائد شرطة البصرة السابق اللواء قاسم راشد لاتخاذ ما يلزم وتأمين احضاره في الموعد المحدد".

وكان النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اعلن الاربعاء (6 آذار 2024)، صدور أمر بألقاء قبض بحق قائد شرطة محافظة البصرة السابق اللواء قاسم راشد.

وقال الخزعلي في تدوينة عبر منصة (اكس) وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "احمد شایع مازال هو ومن هربه خارج القضبان، بالإضافة الى مصالح احمد شايع ومن يحميه في مشاريع الفاو مازالت قائمه".

وأضاف، "تم صدور امر قبض بحق قائد الشرطة لعدم حضوره للمحكمة"، لافتاً الى أن " نور زهير ثبت عليه 4 ترليون شافطهن ومازال طليقا"، مبيناً أن "النائب هادي السلامي النزيه المخلص في الحبس".

وأفاد مصدر امني، يوم السبت الماضي، بتكليف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة خلفًا للقائد السابق اللواء قاسم راشد".

ويذكر ان مجلس محافظة البصرة، قد اقترح على وزير الداخلية بشان حصول الموافقة على احد أسماء المرشحين لشغل منصب قائد شرطة المحافظة، وهم: اللواء علي محسن مشاري، واللواء عدنان عبد الرضا ياسين والعميد لطيف عبد الرضا لطيف.











