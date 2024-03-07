2024-03-07 12:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس لجنة الزراعة والمياه و الاهوار النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، اسئلة برلمانية الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول نتائج التحقيق الخاصة بقضية ما يسمى "فساد صفقة القرن والقضايا الجزائية المثبتة على وزير النفط السابق (احسان عبدالجبار) والمدعو (نور زهير) و50 متهما آخر".

وطالب الخزعلي في بيان اليوم، بالكشف عن قيمة المبالغ المستردة وعن القيمة المتبقية من الأموال المنقولة وغير منقولة.

وأشار الخزعلي في كتابه الموجّه الى السوداني الى ضرورة الإفصاح عن اجراءات الحكومة بحق المتهم الهارب (احسان عبد الجبار)، مؤكداً على اهمية التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لغرض القاء القبض عليه واعدته للعراق ليتم محاكمته.

ونقل البيان عن الخزعلي قوله: ان حجم المبالغ الثابتة في فساد صفقة القرن تجاوزت (3) تريليونات دينار عراقي، مشدداً على ان تتم اجابته على الاسئلة الموجه لرئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.