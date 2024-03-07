اسعار الصرف تستقر على ارتفاع.. اكثر من 150 الفًا لكل 100 دولار
2024-03-07 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، استقراراً على الارتفاع في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.300 دينار بعدما سجلت يوم امس 150,100 دينار لكل 100 دولار".
ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:
100$ = 150,500 البصرة
100$ = 150,200 أربيل
100$ = 150,250 السليمانية
100$ = 150,500 كربلاء
100$ = 150,300 كركوك
100$ = 150,500 بابل
100$ = 150,250 دهوك
100$ = 150,500 الموصل
100$ = 150,400 النجف
100$ = 150,300 بعقوبة