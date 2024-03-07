2024-03-07 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، استقراراً على الارتفاع في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.300 دينار بعدما سجلت يوم امس 150,100 دينار لكل 100 دولار".

ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:



100$ = 150,500 البصرة

100$ = 150,200 أربيل

100$ = 150,250 السليمانية

100$ = 150,500 كربلاء

100$ = 150,300 كركوك

100$ = 150,500 بابل

100$ = 150,250 دهوك

100$ = 150,500 الموصل

100$ = 150,400 النجف

100$ = 150,300 بعقوبة