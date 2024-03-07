2024-03-07 12:30:11 - المصدر: منصة إيشان

قالت مصادر لصحيفة “الأخبار” إن الدول الغربية تبلغت من إسرائيل أن الأخيرة حددت مهلة نهائية للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب. وعلمت الصحيفة اللبنانية من مصادر دبلوماسية غربية أن “المسار السياسي غير كاف للاطمئنان، رغم إصرار الجانب الأمريكي على صياغة الأحرف الأولى من الاتفاق بين بيروت وتل […]

ظهرت المقالة صحيفة: إسرائيل تمنح لبنان مهلة أخيرة وإلا “التصعيد” أولاً على Eishan.