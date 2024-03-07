تجاوزت 400 مليار دينار.. وزير الزراعة يعلن صرف جميع أنواع التعويضات للمزارعين

2024-03-07 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة فتح الوكالات الزراعية لدعم الشباب بعد توقفها، فيما أكد صرف جميع أنواع التعويضات للمزارعين.

وقال المالكي، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة، استطاعت صرف جميع تعويضات الأمطار والسيول ومربي الأسماك، والتي بلغت أكثر من 400 مليار دينار عراقي".

وأضاف أن "القطاع الزراعي مهم في رسم مستقبل العراق، والحكومة دأبت على دعمه ابتداء من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، لأن الجميع يشعر بأن هذا القطاع هو جزء من عملية البناء والتنمية".

ودعا، إلى "استثمار ما تمخضت من جهود خلال المؤتمر، وتواصل الشريحة المهمة من الشباب والشابات الذين حضروا المؤتمر، بشكل مباشر من خلال الورش الحوارية، وكذلك الاستفادة من المعرض الزراعي الذي يحتوي على الكثير من الشركات".

وأعرب، عن أمله في أن "ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في دعم قطاع الشباب وتوفير فرص عمل، لأن الوزارة أطلقت خلال اليوم الأول من افتتاح المؤتمر يوم 3 آذار، للمتفرغين الزراعيين، الوجبة الأولى في توفير قطع الأراضي للمشمولين بهذا القانون، وتطلق اليوم فتح الوكالات الزراعية التي كانت متوقفة والتي ستسهم في دعم الشباب"، مؤكداً أن "هذه المبادرات هي جزء من عمل وزارة الزراعة وواجبها تجاه هذه الشريحة المهمة".