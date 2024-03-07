بقيمة 24 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن قرب إطلاق مبادرة التعليم الأساسي بالعراق

2024-03-07 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق مبادرة التعليم الأساسي بقيمة 24 مليون يورو، بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز التعليم الأساسي في العراق لـ4 سنوات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر، في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي التي أقامها الاتحاد الأوروبي في العراق وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يوم المرأة العالمي تم تأسيسه قبل 100 سنة للاحتفال بهن والحصول على حقوقهن"، مؤكداً "نحن كممثلين عن الاتحاد الأوروبي في العراق ملتزمون بالتعاليم الدولية لتمكين المرأة حتى في العمل والشركات والجيش والشرطة وفي جميع الدوائر بما يسهم في الاقتصاد ونستمر بالتعاون مع الحكومة لإزالة العقبات".

وشدد سايلر، على "ضرورة العمل معاً لخلق فرق بتمكين المرأة وسوف نستمر للوصول الى بيانات يعتمد عليها لحقوق النساء وضمان تنفيذها وتضمينها سياسياً"، داعياً إلى "العمل معاً لضمان حقوق الإنسان والمرأة، إذ إنه خلال جائحة كورونا زاد العنف ضد المرأة".

وأكد السفير الأوروبي لدى العراق، "سنطلق قريباً مبادرة التعليم الأساسي بقيمة 24 مليون يورو بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز التعليم الأساسي في العراق لـ4 سنوات"، موضحاً أن "الهدف من البرنامج العمل مع الحكومة العراقية لإنشاء مناهج وتمكين المدرسين وطرق التدريس، حيث سنطلق البرنامج خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وتابع: "يجب تضمين التعليم الأساسي وحقوق المرأة وتعميم هذا المفهوم بين الفتيات والفتيان، وحالياً هناك تعاون مع المجلس الأعلى للنساء"، معرباً عن سعادته "بالعمل مع الحكومة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني".