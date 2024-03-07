جنايات الرصافة: السجن ست سنوات بحق احد المروجين للعملة المزيفة

2024-03-07 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضبط بحوزة الشخص المروج مبلغ مزيف من العملة قدره (29) ورقة مزيفة من فئة مئة دولار و(90) ورقة مزيفة من فئة خمسين دولاراً أمريكياً".

وأشار الى أن "المدان محكوم بالإعدام في دعوى أخرى عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة ‏52 /1 /أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".