وزير الصحة يوجه دعوة لخريجي ست فئات للتعيين على ملاك الوزارة

2024-03-07 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، دعوة لخريجي ست فئات للتعيين على ملاك الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وجه اليوم دعوة الى خريجي (الجامعات العراقية وغير العراقية المعترف بها )من كليات (الطب العام، طب الأسنان , صيدلة، كليات ومعاهد وإعداديات التمريض) و(الكليات والمعاهد التقنية الطبية) للعام الدراسي (2022-2023) الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة بملء الاستمارات الإلكترونية التي سيتم نشرها عبر موقع الوزارة حصراً)".

وأضافت أن "المدة هي (15) يوماً لكل فئة".