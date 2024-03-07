افتتاح خط لنقل الطاقة الكهربائية في بابل بأسلاك تستخدم لأول مرة بالعراق

2024-03-07 13:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، افتتاح خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة بابل بأسلاك تستخدم لأول مرة بالعراق.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل كشف عن تفاصيل المشروع الجديد الذي يبلغ طوله 18 كم، ويمر عبر 63 برجاً"، مشيراً إلى "استبدال الاسلاك القديمة باسلاك حديثة ذات كفاءة عالية، تسمح بنقل كمية أكبر من الطاقة، مع محدودية الترهل عند ارتفاع درجات الحرارة، مقارنة ببقية الانواع، كما إنها تقلل الخسائر الفنية الناجمة عن الضائعات في نقل الطاقة، وبالتالي ‏تقليل الحاجة الى توليد المزيد من الطاقة".

ووفقا للبيان، أوضح الوزير أن "استخدام الاسلاك الحديثة سيؤدي إلى زيادة كمية الطاقة المنقولة عبر الخط من ( 840) أمبير في التقنية القديمة الى (2.191) أمبير في التقنية الجديدة، الامر الذي سيرفع كمية الطاقة ‏المنقولة عبر الخط بمعدل الضعفين والنصف وتخفض الخسائر بنسبة 35 بالمئة".

واكد أن "هذه المشاريع التي هي ثمرة التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص العراقي، ستعزز من قدرات شبكات النقل، الامر الذي ينعكس بالايجاب على عدد ساعات ‏تجهيز الطاقة إلى المواطنين خلال الصيف القادم"، مثمناً "الجهود التي بذلت لإتمام المشروع بدءاً من مرحلة التخطيط والتنفيذ وصولاً إلى الإنجاز".

واشار الى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها الجديدة والتأهيلية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بدعم ورعاية مستمرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتعاون الوزارات الأخرى في هذا الجانب".



