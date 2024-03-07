اليوم.. النفط والقاسم يفتتحان الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق

2024-03-07 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة مباراة واحدة تجمع نادي القاسم أمام النفط، إذ سيكون ملعب كربلاء الدولي مسرحاً للقاء.ويطمح ممثل محافظة بابل إلى النهوض من سباته الطويل بعد 14 مباراة على التوالي لم يتمكن فيها من تحقيق الفوز، وهو يأمل أن يظهر أمام النفط بأداء مختلف بغية تصحيح المسار وكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال الجولات الماضية، وعلى الجانب الآخر يتطلع النفط إلى تعويض خسارته الكبيرة التي تكبدها بمواجهة القوة الجوية، من أجل التقدم نحو مرتبة جيدة في سلم الترتيب.وتستكمل يوم غد الجمعة منافسات الجولة الـ19 حينما تقام خمس مباريات، أبرزها لقاء الشرطة الوصيف بمتحديه الكرخ، ويلعب نوروز مع الحدود سعياً منه لنفض غبار الخسارة الأخيرة أمام النجف، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود، بدوره يحل كربلاء ضيفاً على نفط ميسان، وينشد أربيل الفوز حينما يلاعب ضيفه دهوك في ديربي الشمال، من جانبه يحط نفط البصرة الرحال لملاقاة الكهرباء.