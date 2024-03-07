أربيل والسليمانية تحتفلان بعيد المرأة وسط سعي لمنع تعنيفها واضطهادها (صور)

2024-03-07 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت مدينتا أربيل والسليمانية، يوم الخميس، حفلاً بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كوردستان بخشان زنكنة، لوكالة شفق نيوز، على هامش تجمع أقيم من قبل مجموعة من النساء والناشطين في أربيل "نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية لتجد المرأة مكانها اللائق في المجتمع، ونريد منع التعنيف والاضطهاد بحق المرأة".

وفي السليمانية، أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون احتفالاً فنياً بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وقالت عضو اللجنة المشرفة على الاحتفال بما كويستاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للثقافة والفنون أقامت هذا الاحتفال استذكاراً لليوم العالمي للمرأة والذي يمثل نقطة مهمة في تاريخ المرأة".

وأضافت أن "الاحتفال تضمن إقامة معرضاً للأعمال اليدوية من قبل موظفات مديرية الثقافة والفنون وكذلك عرض فيلم وثائقي عن المرأة العاملة في المحفل الثقافي وتم تقديم عروضا غنائية موسيقية، كما وتم تكريم الموظفات المتميزات".

وتحتفل نساء العالم في 8 آذار/ مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي حيث انطلقت منذ يوم أمس الأربعاء الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والجماهيرية في السليمانية وباقي مدن إقليم كوردستان.