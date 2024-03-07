الموصل تعيد افتتاح "خامس مسجد في الإسلام".. صور

2024-03-07 13:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعادت محافظة نينوى، اليوم الخميس، افتتاح أقدم جامع في الموصل بعد إعماره جراء تضرره بحرب التحرير من سطوة تنظيم "داعش".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن مدينة الموصل شهدت، اليوم، إعادة افتتاح "جامع المصفي" وهو أول وأقدم جامع أنشئ في المدينة القديمة، بعد اكمال اعمال الاعمار فيه نتيجة تعرضه للتدمير خلال العمليات العسكرية.

وجامع المصفي الواقع في المدينة القديمة، هو أقدم مسجد في الموصل وبني سنة 16 للهجرة بزمن عمر بن الخطاب، ويعرف أيضا بالجامع العمري او الجامع الاموي، كما يعد خامس مسجد في الإسلام .

وقال مدير الوقف السني في نينوى يوسف العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن الافتتاح يأتي بعد إنجاز العمل فيه من قبل منظمة اليف الدولية بالتعاون مع وزارة الثقافة، كون الجامع من المواقع الأثرية المهمة في مدينة الموصل.