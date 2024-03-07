انطلاق فعاليات موتمر اعمار ذي قار برعاية أمانة مجلس الوزراء

2024-03-07 13:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

انطلقت، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، فعاليات مؤتمر اعمار ذي قار برعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "رئاسة جامعة ذي قار احتضنت وقائع مؤتمر اعمار المحافظة والذي رعته الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضور نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين".

وأوضح أن "المؤتمر تناول اهم المشاريع التي تنفذها الحكومة الاتحادية ومن خلال صندوق اعمار المحافظة الذي يشرف عليه الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

وأضاف انه "تم خلال المؤتمر دعوة الحكومة المحلية والقطاعات الرسمية الاخرى لطرح أبرز مشاريع وخطط اعمار المحافظة والاخذ بنظر الاعتبار اراء المختصين بالشأنين الاقتصادي والسياسي وطرح الرؤى والمستقبلية لإعمار ذي قار".

يشار الى أن امانة مجلس الوزراء تسعى الى تحويل المحافظة الى قبلة سياحية ودينية واعدة من خلال انشاء مدينة اور السياحية الجديدة ومطار الناصرية الدولي.