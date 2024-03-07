البنك المركزي يجدد تحذيره من عمليات احتيال مالي

2024-03-07 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

جدد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تحذيره من عمليات احتيال مالي.

وذكر اعلام البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي العراقي يحذر الجمهور من وجود حالات احتيال مالي تقوم بها عدد من شركات الصرافة (غير المجازة من هذا البنك) تدعي تنظيم معاملات للمواطنين لغرض شراء سيارات لهم".

ويُهيب البنك المركزي وفقا للبيان" المواطنين ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي من خلال الرابط التالي: https://cbi.iq/page/25، وللتأكد من المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة من قبل البنك في (تقديم خدمات التحصيل والجباية الالكترونية للقطاع الحكومي) يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbi.iq/page/94".

وأكد انه "بخلاف ذلك يرجى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في حال تم رصد مثل تلك الحالات".