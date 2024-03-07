2024-03-07 13:30:12 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت جامعة الرافدين، أمرا إداريا بفصل طالبة وضعت صورة رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، على قبعة تخرجها، وذلك بعد تداول الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل. ونشر مستخدمون المنصات المقطع الذي أظهر الطالبة وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها من “كلية الرافدين الجامعة”. ويوم أمس أحالت الكلية للتحقيق، […]

ظهرت المقالة صورة صدام تنغص على طالبة الرافدين وتحرمها من التخرج أولاً على Eishan.