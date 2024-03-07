2024-03-07 13:30:12 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة “حرييت” بأن القوات المسلحة التركية تخطط للقيام بعملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK المحظور في تركيا. جاء ذلك وفقا لما قاله الصحفي عبد القادر سيلفي، كاتب العمود في الصحيفة والمقرب من الدوائر الحكومية التركية، حيث تابع: “بادئ ذي بدء، سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المنطقة […]

ظهرت المقالة إعلام تركي: أنقرة تخطط لعملية عسكرية برية شمالي العراق أولاً على Eishan.