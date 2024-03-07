الاتحاد الأوروبي: نطلق مبادرة للتعليم في العراق

2024-03-07 14:06:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الاتحاد الأوروبي في العراق، الخميس، عن قرب إطلاق مبادرة التعليم الأساسي بقيمة 24 مليون يورو، بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز التعليم الأساسي في العراق لـ4 سنوات. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر، في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي التي أقامها الاتحاد الأوروبي في العراق إن "يوم المرأة العالمي تم تأسيسه قبل 100 سنة للاحتفال بهن والحصول على حقوقهن"، مؤكداً "نحن كممثلين عن الاتحاد الأوروبي في العراق ملتزمون بالتعاليم الدولية لتمكين المرأة حتى في العمل والشركات والجيش والشرطة وفي جميع الدوائر بما يسهم في الاقتصاد ونستمر بالتعاون مع الحكومة لإزالة العقبات". وشدد سايلر، على "ضرورة