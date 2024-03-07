رئيس الجمهورية: العراق ملتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان

2024-03-07 14:06:10 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الخميس أن العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان خصوصا في السجون. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، باحثة العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر، مشيرا الى ان الجانبين بحثا الوضع العام للسجون والموقوفين. وشدد رشيد على التزام العراق بمعايير تطبيق حقوق الإنسان خصوصا في السجون، وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحسم قضاياهم/ مبينا أن رئاسة الجمهورية تعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل حسم قضايا الموقوفين، حيث تم إطلاق سراح الآلاف منهم ممن