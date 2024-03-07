رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الوزراء الأردني يبحثان آلية التعاون المشترك

2024-03-07 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " ضمن جدول زيارته للعاصمة الأردنية عمان، التقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي جاسم العميري والوفد المرافق له، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدداً من المسؤولين في الحكومة الأردنية".

وأشار إلى، أنه "تم في اللقاء طرح آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين".