مصرع وإصابة 3 منتسبين وغرق طفل في كركوك والبصرة

2024-03-07 14:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، مصرع وإصابة 3 منتسبين وغرق طفل في حادثين منفصلين بمحافظتي البصرة وكركوك.

وقال مصدر في البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً لقي مصرعه وأصيب إثنين آخرين في حادث سير على طريق الهارثة".

في السياق، افاد مصدر امني في كركوك، بغرق طفل، بعد محاولته السباحة في مشروع للماء جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً في العاشرة من عمره لقي مصرعه بعد محاولته السباحة في مشروع ماء كركوك قرب قرية باجوان ( 30 كم جنوب غربي كركوك)، حيث علق وسط المشروع وتوفي غرقا".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني والأهالي تمكنوا من اخراج الجثة ونقلها للطب العدلي".