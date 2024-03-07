القاضي حنون يهنئ "رفاق الدرب" بذكرى التأسيس: الجهود تتضافر لحفظ المال العام

2024-03-07 14:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، رئاسة ومنتسبي ديوان الرقابة المالية بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيسه، فيما أشار الى أن الجهود تتضافر لحفظ المال العام.

وقال القاضي حنون في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نتقدَّمُ بالتهنئة إلى ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي رئاسةً ومنتسبين؛ بمناسبة مرور الذكرى الـ (٩٧) لتأسيسه".

وأكد "استمرار تضافر جهود المُؤسَّسين الرقابيَّتين (هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة) الاتحاديَّين (رفاق الدرب)، في السعي للحفاظ على المال العام ونشر ثقافة النزاهة والأمانة وعفة اليد".