وزارة التجارة تعلن إطلاق قطع وتجهيز السلة الغذائية والسلة الرمضانية

2024-03-07 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن اطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية بالاضافة الى الرمضانية.

وقال الغريري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم اطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية بالاضافة الى سلة شهر رمضان المبارك اعتبارا من اليوم، الموافق السابع من شهر آذار الجاري".

فيما أكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي وفقاً للبيان، ان "الشركة انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق".

ودعت الموسوي "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع"، موضحة ان "ملاكات الشركة في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال ايام العطل الرسمية للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة".

وبينت ان "الشركة افتتحت اربع منافذ تسويقية لبيع المواد الغذائية الاساسية وباسعار تنافسية وذلك ضمن استعدادات الوزارة للشهر الفضيل لخلق التوازن بالاسعار في السوق المحلية"، داعيا المواطنين الى "مراجعة وكلاء المواد الغذائية لاستلام حصصهم المقررة لهم والتبليغ عن المخالفات والخروقات عبر المواقع الرسمية للوزارة وشركة المواد الغذائية".