2024-03-07 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وفيما أكد أن مبادرة "ريادة" حققت نجاحاً كبيراً، وجه دعوة إلى الشباب.

وقال الأسدي، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ‏يقع على عاتقها جزء كبير من مسؤولية رعاية الشباب ‏والاهتمام بهم ودعمهم وتوفير كل مستلزمات ‏النجاح والتقدم والنهوض بهم".

وأضاف أن "الوزارة تحركت ‏على أكثر من خطوة وأكثر من مجال، والقروض الميسرة ‏للمشاريع المدرة للدخل كانت واحدة من الحركات ومن الخطوات الواضحة التي نأمل أن يستثمرها الشباب، وأن يستفيدوا منها استفادة قصوى"، مردفاً بالقول: "في المرحلة الأولى للسنة الأولى من موازنات السنوات الثلاث في عام 2023، لم يقدم لنا في الحقيقة من الشباب مشاريع ريادية نطمح إليها".

ودعا، جميع الشباب الذين لديهم استعداد للعمل إلى "تقديم مشاريعهم كون هناك عشرات الآلاف من الفرص تستعد وزارة العمل لتوفيرها من خلال إطلاق القروض الميسرة في صندوق القروض، لإقامة مشاريع مدرة للدخل"، مؤكداً أن "هناك تجارب ناجحة ورائدة انطلق بها شباب حققوا أكثر مما كانوا يتوقعون هم أو يتوقع لهم الآخرون".

وأعرب، عن أمله في "الاستفادة من كل المشاريع التي أطلقتها الحكومة، وأبرزها مبادرة (ريادة) التي أطلقها رئيس الوزراء، والتي تفاعلت وتتفاعل منذ أكثر من عام وحققت أكثر من طفرة، وهي بالتأكيد تعتمد على الشباب وأفكارهم واستعداداتهم وما هم قادرون على القيام به".