2024-03-07 14:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اطلاق تجهيز وجبة جديدة من مفردات البطاقة التموينية، بالاضافة الى السلة الخاصة شهر رمضان. وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الشركة انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها”. وأضافت أنها […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن إطلاق قطع وتجهيز السلة الغذائية والسلة الرمضانية أولاً على ايرث نيوز.