2024-03-07 14:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة نيويورك أن الديدان المجهرية التي جمعوها في منطقة تشيرنوبل المحظورة لم تتعرض لأي ضرر في جينوماتها على الرغم من تعرضها للإشعاع الصادر من الموقع. وتسبب انفجار المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في 26 أبريل 1986، في الاتحاد السوفييتي آنذاك، في واحد من أكثر الحوادث النووية […]

ظهرت المقالة ديدان تشيرنوبل تظهر قدرة على تحمل الإشعاعات النووية المزمنة أولاً على ايرث نيوز.