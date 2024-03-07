2024-03-07 14:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وفيما أكد أن مبادرة “ريادة” حققت نجاحاً كبيراً، وجه دعوة إلى الشباب. وقال الأسدي، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق، وحضره مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ‏يقع على عاتقها […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن نجاحاً كبيراً لمبادرة “ريادة” ويوجه دعوة للشباب أولاً على ايرث نيوز.