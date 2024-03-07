2024-03-07 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، وجود رقابة حكومية مختلفة على كافة الأسواق في العاصمة مع قرب رمضان لمنع أي تلاعب بالأسعار.

وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ "بغداد اليوم"، إنه "هناك رقابة حكومية شديدة على كافة الأسواق في العاصمة بغداد، مع قرب رمضان لمنع أي من الجشعين التلاعب بالأسعار، والرقابة ستزداد خلال الشهر المبارك، وهناك رقابة شديدة على هذا الملف من قبل حكومة بغداد المحلية عبر لجان خاصة بها".

وأكدت التميمي، أن "حكومة بغداد ومجلسها يعملون وفق ما يملكونه من صلاحيات على متابعة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعمل على المراقبة لمنع هذا التلاعب ونعمل على محاسبة كل من يقوم بهذا العمل، عبر الإجراءات القانونية"، مشيرة الى انه "هناك تنسيق وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والامن الوطني".

وأكدت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء (6 آذار 2024)، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار".

وبين الموسوي ان "حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين".