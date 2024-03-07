2024-03-07 14:42:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام، الخميس، بأن مسلحا من التابعية الفلسطينية فتح النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني في نقطة الريفا طرابلس شمال لبنان. وذكرا أنه لدى مرور أحد الأشخاص من التابعية الفلسطينية على حاجز للجيش اللبناني عند نقطة الريفا ولدى تفتيش سيارته عثر معه على مسدس حربي ليتم مصادرة سلاحه الحربي. وبحسب ما أفادت المعلومات فإن المذكور […]

ظهرت المقالة مسلح من التابعية الفلسطينية يفتح النار على الجيش اللبناني شمالي البلاد أولاً على Eishan.