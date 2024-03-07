وزارة الهجرة تعلن الموافقة على شمول العائدات في سنجار برواتب الحماية الاجتماعية

2024-03-07 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن استحصال الموافقات بشمول العائدات في قضاء سنجار برواتب الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "دعماً للعودة الطوعية، ولرفع المستوى الاقتصادي للعائدين، شملت وزارة الهجرة والمهجرين العائدات من النزوح إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، برواتب الحماية الاجتماعية المخصصة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضافت، أن "هذه المبادرة التي شملت 848 مستفيدة من الأسر العائدة، جاءت ضمن سعي وزارة الهجرة والمهجرين لتوفير متطلبات الحياة الكريمة من أجل تسهيل عودة النازحين لاسيما الأسر التي تعيلها النساء، وضمن خطة الوزارة لإنهاء النزوح وتحقيق الاستقرار في مناطق العودة".