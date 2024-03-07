2024-03-07 15:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، قرارًا تمييزياً بالإفراج عن النائب هادي السلامي.

وقال علي الطائي، محامي النائب السلامي في مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "محكمة استئناف الكرخ نقضت قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي".

وكان عضو مجلس النواب مصطفى سند، قد كشف، الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي.

وقال النائب سند في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم" إنه "تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".





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