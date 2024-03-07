أهالي الحارثية ببغداد يناشدون السوداني عن "بوابة مغلقة" منذ 3 أشهر

2024-03-07 15:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

طالب أهالي منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد والمناطق المجاورة لها، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالإيعاز الى الجهات المختصة لفتح بوابة الخضراء المؤدية الى شارع الكندي.

وقال الأهالي في مناشدة لرئيس مجلس الوزراء، عبر "بغداد اليوم"، ان "بوابة المنطقة الخضراء المؤدية الى شارع الكندي مغلقة منذ قرابة الثلاثة اشهر بذريعة الاعمار"، لافتين الى ان "البوابة قد استكملت عملية الاعمار فيها ومن يشاهدها فلا يجد حاليا اي مظاهر للعمل".

وأضاف الأهالي، ان "هنالك حالة زخم مروري تشهدها مناطق العاصمة بسبب القطوعات الناجمة عن مشاريع فك الخناقات المرورية، ناهيك عن كون هذه البوابة تحديدا هي بالأساس تمثل طريقا حيويا لمرور المواطنين ما يستوجب إعادة افتتاحها مع قرب شهر رمضان المبارك لتخفيف الزخم المروري والتقليل من أعباء تنقل المواطنين".



