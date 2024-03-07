2024-03-07 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 95% على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 205 ملايين و 457 الفا و750 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 195 مليوناً و 297 ألفا و750 دولاراً مرتفعة بنسبة 95 %، عن المبيعات النقدية البالغة 9 ملايين و860 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 61 شركة.