شنيشل يكشف الوضع الصحي لمهاجم المنتخب الأولمبي العراقي حسين لاوندي

2024-03-07 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الخميس، أن الوضع الصحي للاعب حسين عبد الله لاوندي مستقر وسيتم استدعاؤه لصفوف المنتخب خلال الشهر الجاري.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "الطبيب المشرف على حالة لاوندي طمئنني ظهر اليوم على صحته، وأنه اجتاز مرحلة الخطر".

وأضاف "سأقوم بدعوة لاوندي إلى المعسكر التدريبي للمنتخب في البصرة منتصف الشهر الجاري حتى لو كان تواجده بالحضور فقط لإراحته نفسياً"، لافتاً إلى أن "تواجده في تدريبات المنتخب بشكل فعلي مرهون بموافقة الطبيب المشرف على حالته".

وأوضح شنيشل أن "اللاعب اجتاز مرحلة الخطر ويعيش وضع طبيعي جداً حسب لقائي به ظهر اليوم الخميس ولم يتبق سوى إجراء فحوصات المفراس الأخيرة يوم الأحد المقبل ليتم تشخيص الحالة بشكل نهائي".

وأكد أنه "بالإمكان إعادته إلى وضعه الطبيعي في حال سمح الطبيب بذلك ليكون جاهزاً لتمثيل المنتخب حيث سيلاقي الأولمبي العراقي في أولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية نظيره التايلندي يوم 16 من نيسان/ أبريل المقبل".

وكان علي الشالجي، الطبيب المختص بمتابعة حالة اللاعب حسين عبد الله لاوندي أكد أن اللاعب عانى من نزيف في الدماغ نتيجة إصابة لحقت به في إحدى المباراة التي خاضها مع فريقه الطلبة، وسيبقى تحت المراقبة لمعرفة إذا ما كان يحتاج إلى عملية جراحية أم لا، وفي حال أجري له العملية سيكون قد ودع لعبة كرة القدم لأنه لا يستطيع استخدام رأسه باللعب.

ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وإحدى أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة، وكذلك في دوري نجوم العراق، ويمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز داخل الملعب.