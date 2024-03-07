التجارة العراقية تعلن إطلاق السلة الرمضانية

2024-03-07 15:24:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، الخميس، عن إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية بالإضافة الى الرمضانية. وقال الغريري في بيان إنه تم إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية بالإضافة الى سلة شهر رمضان المبارك اعتباراً من اليوم، الموافق السابع من شهر آذار الجاري. واكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي وفقاً للبيان، أن الشركة أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع بين جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها الشركة وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق.