توقف المفاوضات بين اسرائيل وحماس بشأن الهدنة

2024-03-07 15:24:10 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن توقف محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنّ حماس تمسكّت بالتزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار، سواءٌ الآن أو بعد ثلاث مراحل من تبادل الرهائن، وهو ما رفضته إسرائيل. وأفادت قناة القاهرة الاخبارية بمغادرة وفد حركة حماس القاهرة، على أن تُستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل. ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وجرت منذ الاحد مشاورات بوساطة مصرية-قطرية-أميركية في القاهرة