تكنو تصل إلى المستقبل من خلال منتجات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والتقنيات الجديدة المبتكرة في MWC 2024

2024-03-07 15:38:59 - المصدر: تكنو

العراق 7 أذار 2024- استعرضت العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة TECNO أحدث أجهزتها الرائدة والمستقبلية في ظهورها الثاني المميز في مؤتمر MWC برشلونة 2024. من بين مجموعة الأجهزة المعروضة خلال المعرض، كشفت العلامة التجارية الرائدة عن Dynamic 1 وهو أول كلب آلي معزز بالذكاء الاصطناعي، و Pocket Go، أول نظارات AR المدمجة ومجموعة ألعاب Windows المحمولة في الصناعة. قدمت تكنو أيضًا نظام التصوير Polar Ace الجديد الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قمة جديدة لتصوير الفيديو المحمول في اليوم الثاني من الحدث.

حققت TECNO ظهورًا مذهلاً لأول مرة في مؤتمر MWC برشلونة في عام 2023، حيث أطلقت هاتفها الذكي PHANTOM V Fold الذي نال استحسانًا واسع النطاق، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي لها. وفي هذا العام، تعود TECNO إلى الحدث هذا العام في مهمة لنقل الحضور إلى عالم من التقنيات المستقبلية، تحت شعار "الوصول إلى المستقبل". سيكون جهاز POVA 6 Pro 5G الجديد بمثابة إضافة مثيرة أخرى إلى جناح تكنو ، إلى جانب مجموعة العلامة التجارية من تقنيات التصوير المتطورة والمواد والأجهزة المبتكرة، ونظامها البيئي الذكي المتنوع والمتزايد باستمرار بتقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء.

“في TECNO، نحن نؤمن بقوة الابتكار لجعل المستحيل ممكنًا” قال جاك جو، المدير العام لشركة تكنو. “هذا العام في MWC Barcelona، نقدم تقنيات الغد للمستخدمين، وهو ما يمثل ترقية كبيرة عن ظهورنا الأول. ومن خلال الهواتف الجديدة الرائدة والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والمفاهيم المبتكرة والمزيد، نظهر التزامنا الثابت بالأبحاث المكثفة وتطوير المنتجات الرائدة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالحاضرين في MWC لزيارتنا ليختبروا بأنفسهم كيف لا تتوقف TECNO أبدًا عن مطاردة الأحلام وبلوغ المستقبل.”

TECNO Dynamic 1 – كلب آلي مبتكر لتحسين الحياة اليومية.

TECNO Dynamic 1 هو أول كلب آلي للعلامة التجارية والذي يبشر بعصر جديد من التفاعل بين الإنسان والآلة، ويدمج الذكاء الاصطناعي المتطور مع التصميم النابض بالحياة المستوحى من الراعي الألماني. ويعطي الجهاز المتطور لمحة عن مستقبل الحياة اليومية، مع سيناريوهات استخدام ووظائف متنوعة لتعزيز الترفيه المنزلي الذكي. المساعدة والتعليم والتدريب.يتم تعزيز قدرات الكلاب لدى Dynamic 1 من خلال عزم دوران قوي يبلغ 45 نيوتن متر/كجم ونظام تبريد متطور في مفاصل الركبة، مما يسمح له بصعود السلالم وأداء حركات ودية بدءًا من الانحناء وحتى المصافحة. مع أربعة ميكروفونات وخوارزميات التعرف على الصوت المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يستجيب Dynamic 1 للأوامر الصوتية، مما يجعل التفاعل بديهيًا وسلسًا. يمكنك أيضًا التحكم فيه عن طريق تطبيقات الهاتف وأجهزة التحكم عن بعد لمزيد من المرونة.

يأتي الروبوت أيضًا مزودًا بنظام AI Hyper Sense Fusion System للحركة المستقرة. يتميز بكاميرا عمق Intel® RealSense™ D430، وأجهزة استشعار بصرية مزدوجة، وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء للتنقل الدقيق، ووحدة معالجة مركزية ARM عالية الأداء ذات 8 نواة لتحقيق الاستقرار الديناميكي، والتعافي السريع بعد السقوط، وسرعة قصوى تبلغ 3.7 م/ث.

تم تعزيز أداء Dynamic 1 القوي من خلال مساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت وأحدث تقنيات WI-FI 6 وBluetooth 5.2، في حين أن نظام المصابيح الأمامية المبتكر لا يضيء مسار الروبوت فحسب، بل يعمل أيضًا كمؤشر للتفاعل. تم تجهيز الصديق الخالي من الفراء ببطارية قوية بقوة 15000 مللي أمبير في الساعة لمدة تصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام، بينما يسمح تصميمه المعياري بتبادل البطاريات بسهولة والشحن المتزامن للاستخدام المستمر.

TECNO Pocket Go لعبة الواقع المعزز الأولى من نوعها في الصناعة تعيين لتجربة غامرة

TECNO Pocket Go عبارة عن مجموعة ألعاب Windows AR الرائدة التي تجمع لأول مرة بين نظارات الواقع المعزز وجهاز AR Windows المحمول. تتميز هذه المجموعة بجهاز Windows المحمول الأصغر حجمًا في العالم وسماعة الرأس AR Pocket Vision المتقدمة، مما يحل القيود المفروضة على أجهزة Windows المحمولة الضخمة ويعزز تجربة المستخدم التي غالبًا ما تفتقر إليها نظارات AR للحصول على تجربة ألعاب غامرة 6D لا مثيل لها.

لإضفاء الحيوية على الألعاب السينمائية عالية الجودة، تأتي سماعة الرأس AR Pocket Vision من Pocket Go مع شاشة Micro-OLED مقاس 0.71 بوصة تحاكي تجربة تلفزيون مقاس 215 بوصة من مسافة ستة أمتار. تحتوي سماعة الرأس أيضًا على جيروسكوب سداسي المحاور ومواد صوتية N’BASS® ذات بنية نانوية وخوارزميات متقدمة لتتبع الرأس والاهتزاز تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الألعاب الغامرة. تتميز Pocket Vision أيضًا بإعدادات ديوبتر قابلة للتعديل تصل إلى 600 درجة للمستخدمين ذوي المتطلبات البصرية المختلفة ولتوفير راحة أكبر للعين أثناء اللعب.وفي الوقت نفسه، يعيد جهاز Pocket Windows Handheld الرائد تعريف الألعاب المحمولة من خلال تصميم أصغر بنسبة 50% وأخف وزنًا بنسبة 30% مقارنة بأجهزة الألعاب المحمولة القياسية التي تعمل بنظام Windows، مما يشبه راحة الهاتف الذكي. تم تصميمه خصيصًا للألعاب الاحترافية عالية FPS AAA أثناء التنقل، وهو أول جهاز محمول للألعاب يعمل بنظام Windows يأتي مزودًا بمعالج من هذا العيار. باعتبارها أحدث وحدة معالجة مركزية للألعاب، فهي توفر أداءً بقدرة 35 وات مع ثمانية أنوية و16 خيطًا وترددات توربو تصل إلى 5.1 جيجا هرتز، بينما تتيح البطارية القابلة للاستبدال بقدرة 50 وات في الساعة ممارسة الألعاب دون انقطاع.يتم استكمال Pocket Go أيضًا بواسطة TECNO Smart Box، الذي يعمل كمركز مركزي لإدارة الألعاب والإعدادات، وتبسيط تجربة الألعاب للمستخدمين. تنتقل المجموعة أيضًا بسهولة إلى محطة عمل متنقلة، وتتصل بأجهزة تكنو الأخرى كجزء من نظام تكنو البيئي لإعادة تصور الطريقة التي نلعب بها ونعمل ونستمتع بالحياة أثناء التنقل.

مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية من TECNO ومنظومة ذكية متنامية باستمرار

في مؤتمر MWC برشلونة 2024، عرضت تكنو هواتفها الذكية الرائعة ونظامها الإيكولوجي الذكي الشامل القائم على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والذي يضم هاتف POVA 6 Pro 5G الذي تم الكشف عنه حديثًا. تعد هذه الإضافة الأحدث بقدرة فائقة على التحمل والترفيه المحسّن، وتجسد التصميم المميز وروح سلسلة POVA مع تقديم ألعاب فائقة الحساسية محسّنة لعشاق الترفيه الشباب.تضمن العرض مجموعة استثنائية من الهواتف الذكية، والتي تضم سلسلة هواتف PHANTOM الرائدة المتميزة، وقدرات التصوير ذات المستوى الاحترافي لسلسلة CAMON، وسلسلة SPARK الأنيقة. كما قدمت تكنو أيضًا نظامها الإيكولوجي الذكي المتميز AIoT، الذي يشمل المنزل الذكي والأعمال الذكية ومنتجات الإكسسوارات الذكية. سلط هذا العرض الضوء على كيفية تلبية نظام تكنو البيئي الشامل لاحتياجات المستخدمين في كل من التطبيقات الشخصية والتجارية.

من المؤكد أن الظهور الثاني لشركة تكنو في MWC Barcelona يُظهر الزخم الذي لا يمكن إيقافه للعلامة التجارية على الساحة العالمية. ومن خلال جوهر علامتها التجارية “التوقف عند لا شيء”، فإن روحها المبتكرة تكمن في إيجاد إمكانيات لا حصر لها وتقريب المستقبل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.