اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها

المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها

المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها
المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها
2024-03-07 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت المديرية على “تلغرام”: “اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم”. وأشارت إلى أن من […]

ظهرت المقالة المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز