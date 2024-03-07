2024-03-07 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت المديرية على “تلغرام”: “اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم”. وأشارت إلى أن من […]

ظهرت المقالة المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها أولاً على ايرث نيوز.