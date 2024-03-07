2024-03-07 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة. وقال المرصد في تقرير إن “معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها مع استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة […]

ظهرت المقالة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع في غزة “مخيف” أولاً على ايرث نيوز.