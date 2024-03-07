2024-03-07 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة. وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد الملكي، إن هناك تفاوضا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة”. وأضاف انه “تم التوصل إلى اتفاق مع خمس […]

ظهرت المقالة ايران تعلن عن انشاء منطقة تجارية حرة مع خمس دول بينها العراق أولاً على ايرث نيوز.