إسرائيل ترفض شروط حماس بعد عدة مشاورات في القاهرة

2024-03-07 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، يوم الخميس، برفض إسرائيل شروط حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بعد عدة مشاورات في القاهرة. وفيما قالت الصحيفة إن إسرائيل رفضت شروط حماس لوقف إطلاق النار بعد عدة مشاورات في القاهرة، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن إسرائيل “أفشلت” كل […]

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