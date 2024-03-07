إنريكي يغلق الباب في وجه برشلونة

2024-03-07 16:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبقى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أحد الأسماء البارزة التي رشحتها وسائل الإعلام لقيادة فريق برشلونة في الصيف المقبل.

لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن إنريكي لن يرحل عن بي إس جي في الصيف المقبل، واستقر على استكمال عقده لنهايته في حديقة الأمراء.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الإسباني يحظى بتقدير كبير لدى الإدارة الباريسية لأكثر من سبب مثل قدرته على تجاوز الأزمات الصعبة وثقته في اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة.

ولفتت إلى أن مسؤولي باريس سعداء بمشاركة الثنائي زاير إيمري وبرادلي باركولا تحت قيادة إنريكي في الوقت الذي تثار فيه ضجة بسبب الرحيل الوشيك لكيليان مبابي نجم الفريق.

ولفتت "سبورت": "إنريكي يحظى باهتمام أكثر من ناد أوروبي في الصيف المقبل، ولكنه لن يرحل عن باريس".

ووقع لويس إنريكي عقدا مع باريس يمتد حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

المصدر: سبورت



