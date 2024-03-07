رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي دعم جهود الحكومة في تطبيق فقرات برنامجها

2024-03-07 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسكرتير وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، دعم جهود الحكومة في تطبيق فقرات برنامجها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، وأعضاء اللجنة".

واضاف ان "السوداني قدم في مستهل اللقاء، التهنئته لوفد الحزب بمناسبة قرب حلول الذكرى التسعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، متمنياً الاستمرار في العمل الوطني وكل ما يصب في مصلحة العملية السياسية الديمقراطية، التي يخطوها العراق اليوم بثقة وثبات".

وتابع ان "اللقاء شهد التباحث في أهمّ الملفات والموضوعات على المستوى الوطني، وضرورة دعم جهود الحكومة في تطبيق فقرات برنامجها، الذي يعبر عن تطلعات جميع شرائح وأطياف المجتمع العراقي، وسبل ترسيخ خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين".