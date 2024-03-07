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الداخلية العراقية تنفذ نحو 400 مذكرة قبض وفق احكام الإرهاب خلال شهر

الداخلية العراقية تنفذ نحو 400 مذكرة قبض وفق احكام الإرهاب خلال شهر
الداخلية العراقية تنفذ نحو 400 مذكرة قبض وفق احكام الإرهاب خلال شهر
2024-03-07 16:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بتنفيذ قرابة 400 مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال شهر شباط الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان اليوم إن: وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت أكثر من (5000) امر قبض بحق مطلوبين وفق قضايا جنائية وارهابية.

وأشار إلى أن الوكالة نفذت (371) امر قبض وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ودمرت وكرين اثنين لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي .

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