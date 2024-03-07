بضمنها المغتربون.. الثقافة تعلن التنسيق مع ثلاث جهات لإعادة الآثار المهربة

2024-03-07 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

كشفت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن نوعين من الآثار المهربة، فيما أشارت إلى التنسيق مع الإنتربول والسفارات والمغتربين العراقيين لإعادتها.

وقال وكيل الوزارة، قاسم السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الآثار العراقية تعرضت إلى جريمة نكراء من خلال تهريبها من المتحف العراقي، والتي تحمل أرقاماً متحفية".

وأضاف السوداني، أن "هناك نوعين من الآثار المهربة، الأول يحمل أرقاماً متحفية، والثاني لا يحمل أرقاماً متحفية والتي هربت من خلال النبش العشوائي".

ولفت إلى أن "وزارة الثقافة تبذل جهوداً حثيثة مع كافة الجهات مثل الإنتربول ووزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج وحتى العراقيين المغتربين لإعادة القطع الأثرية".