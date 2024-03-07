وزير التجارة يشدد على أهمية التمثيل الاقتصادي في السفارة الاسترالية في بغداد

2024-03-07 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، على اهمية اعادة فتح الملحقية التجارية في استراليا والتمثيل الاقتصادي في السفارة الاسترالية ببغداد.

وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التجارة أثير داود الغريري استقبل السفير الاسترالي في بغداد غلين مايلز لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وامكانية عودة التبادل التجاري بين العراق واستراليا وبما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وأكد الغريري ان "الحكومة العراقية وضعت برنامج حكومي طموح والملف الاقتصادي حاضرا فيه من خلال عدة اجراءات منها الانفتاح على اقتصاديات دول العالم وتنظيم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بالاضافة الى الاصلاحات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار لجعل السوق العراقية جاذبة ومرنة بالاضافة الى خطتها لاعاة الصناعة العراقية وتوطين الصناعات داخل العراق".

واشار الوزير خلال اللقاء الى "اهمية تجاوب الجانب الاسترالي على مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون التجاري"، داعيا "الشركات الاسترالية الى الدخول في مشاريع الشراكة والاستثمار في كل القطاعات وبالاخص القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية، بالاضافة الى المشاركة في المعارض الدولية والملتقيات الاقتصادية لتقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

وشدد الغريري "على اهمية اعادة فتح الملحقية التجارية في استراليا والتمثيل الاقتصادي في السفارة الاسترالية في بغداد".

من جهته، اكد السفير الاسترالي في بغداد غلين مايلز "على رغبة بلاده لاعادة تقوية وتمتين العلاقات الثنائية مع العراق وان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية خاصة وان الحكومة العراقية الحالية اقرت مبدأ الاصلاح والانفتاح الاقتصادي على الجميع".

واشار الى "السعي للتحرك على الشركات الاسترالية وحثها على التوجه الى العراق والدخول بأستثمارات من خلال نقل صورة واقعية عن وضع العراق اليوم وتعاملاته التجارية مع كبريات الشركات العالمية التي دخلت استثمارات جدية فيه والحصول على فرص استثمارية بعد ان تتعرف تلك الشركات بأن اليات التعامل شفافة".