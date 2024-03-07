مستشار رئيس الوزراء يعلن إنجاز الملاحظات الخاصة بقانون حرية التعبير

2024-03-07 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، اليوم الخميس، عن إنجاز الملاحظات المطلوبة حول قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، فيما كشف عن أبرز القوانين الموجودة بحوزة الحكومة والمرسلة إلى مجلس النواب.

وقال خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة في مكتب رئيس الوزراء برئاستنا، تشكلت بشأن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، حيث أكملت الملاحظات المطلوبة وتم إرسالها إلى البرلمان، بعدما تم التواصل مع مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني"، مبيناً أن "بعض منظمات المجتمع المدني أبدت عدم موافقتها على قانون حرية التعبير، وهو موضوع طبيعي جداً ونرحب بأي ملاحظات".

وأضاف أن "هناك الكثير من القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان كمسودات مشاريع، منها قانون حرية التعبير عن الرأي وقانون حقوق الطفل وقوانين أخرى"، موضحاً أن "أغلب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان أرسلت إلى مجلس النواب".

وتابع أن "القوانين التي ما زالت لدى الحكومة هي قانون مناهضة التعذيب وقانون الجرائم الدولية الموجود حالياً في مجلس الدولة، إضافة إلى تعديل قوانين مثل قانون الناجيات الذي تم إرسال بعض التعديلات عليه من رئاسة الجمهورية وحالياً في لجنة الشهداء النيابية".