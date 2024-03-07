2024-03-07 16:18:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القبض على 23 تاجراً من المتلاعبين بأسعار اللحوم في المحافظة.

وقال المتحدث باسم إعلام شرطة الديوانية رحيم عودة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وبتوجيه مباشر وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، نفذت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية حملة واسعة لملاحقة أصحاب المحال التجارية وتجار اللحوم والمضاربين بأسعار السلع الأساسية شملت عدة مناطق في عموم المحافظة".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن اعتقال 23 شخصاً من تجار اللحوم والدجاج الذين يتلاعبون بالأسعار"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ودعا المواطنين، إلى "التعاون مع المفارز الأمنية والتبليغ عن أي حالة تخص ارتفاع الأسعار، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".