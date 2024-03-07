2024-03-07 16:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، على رفض الأطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي مرشح حزب تقدم لرئاسة مجلس النواب.

وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اتفاقا سياسيا داخل الاطار التنسيقي على رفض مرشح حزب تقدم لرئاسة مجلس النواب لما عليه من شبهات كثيرة وملاحظات، واي مرشح يقدم بنفس مواصفاته سيتم رفضه بكل تأكيد".

وأضاف الزبيدي ان "الخلاف ما بين الأطراف السياسية السنية هو من يؤخر حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، خصوصاً ان هناك ضوءا اخضر من قبل المحكمة الاتحادية بعقد جلسة الانتخاب، حتى قبل حسم الشكاوى المعروضة امامها، وعقد هذه الجلسة يعتمد على اتفاق الأطراف السياسية السنية".

ومن المتوقع ان يتم عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان لاستكمال الجولة الثانية بين شعلان الكريم وسالم العيساوي، خصوصا بعد اجتماع نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي مع رئيس المحكمة الاتحادية والخروج ببيان اكد على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس البرلمان، وهو مايوحي الى "ضوء اخضر" من المحكمة الاتحادية بقانونية عقد الجولة الثانية حتى مع عدم حسم الشكاوى والطعون المقدمة بالجولة الاولى والتي من المؤمل ان تعقد جلسة النظر فيها في الاول من نيسان المقبل.