مجلس البصرة يصوت على مجمل نظامه الداخلي

2024-03-07 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، على المواد القانونية لنظامه الداخلي الجديد.

وقال رئيس المجلس خلف البدران في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "من أبرز المواد القانونية التي تمت مناقشتها والتصويت عليها في النظام الداخلي لمجلس المحافظة هي صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والاعتراضات والاستجواب وآليته والفقرات التي تتطلب الاستجواب وفقرات اللجان وكيفية صرف ومناقشة الموازنة وآلية تقديم المشاريع من قبل المحافظة وآلية مناقشتها ومناقلة الأبواب".

وأكد البدران، أن "جلسات مجلس المحافظة تسير بسلاسة و انسيابية منذ بداية عقدها".

وبين البدران، أن "البصرة هي أولا باتفاق الجميع وأن كل القرارات التي تصدر بصرية ويتم التصويت عليها بعيدا عن أي محاصصة،" مثنيا على "دور أعضاء المجلس جميعا بتحملهم المسؤولية وحبهم لأهالي البصرة".