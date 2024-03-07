البرلمان يقيم إنجازات حكومة السوداني بملف الخدمات: بغداد ستكون أجمل

2024-03-07 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، وجود تطور ملحوظ بواقع الخدمات في العاصمة بغداد، بعد تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني مهتم كثيرا بواقع الخدمات في العاصمة بغداد ولهذا هناك جهد حكومي لتحسين هذا الواقع"، مبينا ان "المواطن البغدادي لمس هذه النجاحات خلال الفترة الماضية، خاصة بقضية الطرق والجسور".

وبينت المكصوصي ان "هناك تحسن واضح بمستوى الخدمات في بغداد، فحتى العاصمة خلال فصل الشتاء الحالي ورغم الامطار الغزيرة التي هطلت، فان العاصمة لم تغرق كما كان يحصل في السنوات الماضية، وهذا لوجود متابعة حقيقية على الخدمات بشكل مباشر من قبل السوداني"، مرجحة ان "تكون بغداد خلال الفترة المقبلة، بصورة اجمل خاصة بعد افتتاح مشاريع فك الاختناقات المرورية".

وكان عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، كشف السبت (2 آذار 2024)، عن تصحيح بوصلة 60% من المشاريع المتلكئة في العراق خلال أشهر قليلة.

وقال الساعدي لـ "بغداد اليوم"، إن "المئات من المشاريع الخدمية بعضها استراتيجي تتعلق بـ 10الى 13 قطاعا، أبرزها الصحة والإسكان اللتان تعانيان من تلكؤ في إنجازها رغم ان بعضها وضع حجر الأساس لها قبل 14 سنة من الان".

وأضاف، أن "ابرز أسباب التلكؤ في إنجازها هو التقاطعات وشبهات الفساد والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الامنية في أحيان أخرى".

وأشار الساعدي الى، أن "الحكومة أدركت أهمية تصحيح بوصلة المشاريع المتلكئة كونها استنزاف خزينة الدولة بتريليونات الدنانير طيلة سنوات ناهيك عن الخسائر الناجمة عن قدم المباني والمواد".

وتابع، أنه "تم تصحيح وضع أكثر من 60% من المشاريع المتلكئة والنسبة في تصاعد مستمرة خاصة ملف المستشفيات والإسكان".

وأكد، أن "معالجة ملف المشاريع المتلكئة على الرغم من تعقيداته الكثيرة لكنه يمضي وفق ما خطط له"، متوقعاً "حسم مصير ما تبقى من المشاريع المتلكئة خلال فترة وجيزة خاصة مع وجود ضغط بهذا الاتجاه".



